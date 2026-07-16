Beyaz Saray: İran, ihlal ettiği taahhütlerin bedelini ödüyor

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin son günlerde İran hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonların, Tahran yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği taahhütleri yerine getirmemesinin bir sonucu olduğunu açıkladı.

Bugün (16 Temmuz 2026), düzenlediği basın toplantısında, Kurdistan24 Washington Büro Şefi Rahim Reşidi'nin sorularını yanıtlayan Leavitt, "Maalesef İran, Başkan Donald Trump’a verdiği sözlere sadık kalmadı." ifadelerini kullandı. Leavitt, İran’ın mevcut anlaşma ve sözleşmeleri ihlal etmesi nedeniyle, Başkan Trump’ın geçtiğimiz günlerde bu ülkeye yönelik operasyonların yeniden başlatılması talimatını verdiğini belirtti.

İran’ın bir yandan ABD ile görüşmeleri sürdürdüğünü ve bir anlaşma imzalama arayışında olduğunu kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, İran yönetimi içerisinde bu konuda "görüş ayrılıkları yaşandığına" dikkat çekti. Leavitt, İranlı yetkililerin bir kısmının ABD ile bir anlaşma imzalanmasından yana tavır aldığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğe de değinen Leavitt, stratejik geçiş yolunun ticari gemiler için açık kalmaya devam edeceğini vurguladı. Leavitt, "Başkan Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda gemilere saldırmasına asla izin vermeyecektir." dedi.

ABD’nin diplomatik çözümlere her zaman açık olduğunu belirten Sözcü Leavitt, Başkan Trump’ın "güç yoluyla barış" ilkesini benimsediğini hatırlattı.