Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği’nin ve dosyada adı geçen tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu açıklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin sorgu işlemleri tamamlandı. Aralarında, bugün (16 Temmuz 2026), işlemleri tamamlanan bir kişinin de bulunduğu toplam 12 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden Arif Sevik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse, M. Sait Köse ve Mert Ulu, "tutuklama" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer şüpheliler Alev Tohumcu, Batuhan Coşkundeniz, Ceyda Köse, Çiğdem Acil, Gözde Aktı ve Sedat Konca hakkında ise "adli kontrol" hükümleri uygulanması istendi.

Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin hakimlikteki sorguları sürerken, halen gözaltında bulunan 5 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.