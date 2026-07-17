Petrol fiyatları yön değiştirdi

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Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki sıcak temaslara rağmen, küresel ekonomik büyüme ile petrol talebine yönelik endişeler fiyatları aşağı çekti. Brent petrol, arz riskleri ve talep baskısı kıskacında 84 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 86,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 84,23 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün (17 Temmuz 2026) saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,09 azalarak 84,05 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 79,02 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin endişeleri artırmasıyla düşüşe geçti.

ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını erteleyebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Düşük faiz beklentisi normal şartlarda ekonomik aktiviteyi ve enerji talebini destekleyen bir unsur olarak öne çıkarken, piyasalarda bu etkinin jeopolitik gelişmeler nedeniyle sınırlı kaldığı değerlendiriliyor.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve İran'ın misilleme saldırılarını sürdürmesi küresel piyasalarda risk algısını artırırken, yatırımcılar çatışmaların dünya ekonomisi üzerindeki olası etkilerine odaklandı.

Analistler, Orta Doğu'da çatışmaların derinleşmesinin petrol arzına ilişkin riskleri artırmasına rağmen, yüksek enerji maliyetlerinin küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve bunun da petrol talebini olumsuz etkileyebileceği beklentisinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.