Kürdistan Bölgesi Hükümeti: İran’ın saldırıları istikrarı bozmaktadır

"İran’a bu saldırılara son vermesi çağrısında bulunuyoruz"

1 saat önce

Bakanlar Kurulu Başkanlığı, yayımladığı resmi açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti’nin Kürdistan Bölgesi topraklarına yönelik gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını sert bir dille kınadı. Açıklamada, bu saldırıların hiçbir gerekçesinin bulunmadığı ve bölgesel istikrarın bozulmasına yol açtığı vurgulandı.

Bakanlar Kurulu Başkanlığı tarafından, bugün (17 Temmuz 2026), yapılan açıklamada, İran'ın n Kürdistan Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirdiği füze ve İHA saldırılarını sert bir dille kınadı.

Kurul, bu tür saldırıların devam etmesinin "tüm bölgenin istikrarını bozacağı" uyarısında bulunarak, İran İslam Cumhuriyeti’ne bu saldırılara son verme çağrısında bulundu.

Açıklamanın devamında, Irak Hükümeti ve uluslararası topluma da seslenilerek; Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine yönelik bu ihlallerin önüne geçilmesi için sorumluluk almaları ve ciddi girişimlerde bulunmaları talep edildi.