Kürdistan Bölgesi Başkanlığından saldırılara kınama: İstikrar için doğrudan tehdit

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, bölgeye yönelik düzenlenen saldırıları sert bir şekilde kınayarak, bu eylemlerin ülkenin istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Başkanlık tarafından, bugün (17 Temmuz 2026), yayımlanan açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nin hedef alınması ve olayların şiddetlenmesinin "tehlikeli bir gelişme" olduğu belirtilirken, bu durumun Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırılar ülkenin istikrarını tehdit etmekte ve bölgedeki barış çabalarının önüne engel oluşturmaktadır."

Kürdistan Bölgesi Başkanlığının bu açıklaması, sabah saatlerinde Kürdistan Bölgesi’ndeki bazı noktaların füze saldırılarına hedef olmasının ardından geldi.