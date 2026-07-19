Erbil’in geleceği için sanayide yeni dönem: Fabrikalar yeniden düzenleniyor

6 saat önce

Erbil il sınırları içerisinde faaliyet gösteren fabrikaların yeniden düzenlenmesi ve kentin çevresinin korunması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Kurulan özel komisyon aracılığıyla, sanayi tesislerinin modern standartlara uygun hale getirilmesi ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Erbil’in çevresini koruma vizyonu doğrultusunda başlatılan kampanya kapsamında denetimlerin sıkılaştırılacağı bildirildi. Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, özellikle resmi sanayi bölgeleri dışında kurulan fabrikalara odaklanılacağını vurguladı.

Tüm tesislerin çevre koruma şartlarını yerine getirmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Xoşnaw, ilgili birimlerin, fabrikaların yerleşimini ve çalışma biçimini yasal mevzuatlar çerçevesinde modern bir yapıya kavuşturacak mekanizmalar üzerinde çalıştığını kaydetti.

Resmi verilere göre Erbil il genelinde sanayi, inşaat, petrol-maden, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren 4000’den fazla lisanslı fabrika bulunuyor. Özellikle tesislerin yoğunlukta olduğu "Erbil-Guwer, Erbil-Kerkük ve Erbil-Musul" kara yolları üzerindeki işletmelerin tamamen rehabilite edilerek standartlara uygun hale getirilmesi planlanıyor.