Lüksemburg’da Kürtçe dil eğitimi alan çocuklar sertifikalarını aldı

"Dil, kimliğin temelidir"

2 saat önce

Lüksemburg’da yaşayan Kürt çocukları için düzenlenen bir yıllık Kürtçe dil eğitimi süreci tamamlandı. Başkent Lüksemburg’da düzenlenen özel bir törenle, kursu başarıyla bitiren öğrencilere sertifikalar takdim edildi.

"Roj-Lux" adlı organizasyon bünyesinde ve gönüllü öğretmenlerin desteğiyle gerçekleştirilen kursta, çocuklara bir yıl boyunca Kürtçe okuma ve yazma eğitimi verildi. Yetkililer, eğitimciler ve ailelerin katılımıyla düzenlenen törende, ana dili eğitiminin önemi vurgulandı.

Törende konuşan velilerden Hiwa Melazade, Avrupa’da yaşayan aileler için çocuklarının ana dillerini öğrenmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Dil kimliktir; dilini kaybeden bir toplum, tanınırlığını da kaybeder. Çocuklarımızın okuma ve yazma öğrenerek dillerine sahip çıkmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kurs koordinatörü Bozan Ahmed ise yıl boyunca 5 öğretmenin ders verdiğini belirterek, hedeflerinin sadece harfleri öğretmek değil, çocukların kendi kültürleri ve geçmişleriyle güçlü bir bağ kurmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Törene katılan Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Fransa Temsilciliği Konsolosluk Yetkilisi Rewez Dilawer ise hükümetin yurt dışındaki dil ve kültür çalışmalarına verdiği önemi dile getirdi. Dilawer, "Ana dilini korumak ve yeni nesillere aktarmak milli bir görevdir. Hükümet olarak diasporadaki bu tür eğitim çalışmalarını destekliyoruz." dedi.

Milli kıyafetlerin giyildiği ve Kürtçe şarkıların seslendirildiği tören, sertifika dağıtımının ardından sona erdi.