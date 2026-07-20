İzmit Belediye Başkanı ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet’in de olduğu 31 kişi gözaltına alındı.
İzmit Belediyesine bu sabah (20 Temmuz 2026) düzenlenen operasyon kapsamında belediye binasında arama başlatıldı.
Operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet’in de aralarında olduğu 31 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan diğer isimler ise şöyle:
1. Fatma Kaplan HÜRRİYET – İzmit Belediye Başkanı
2. Murat HÜRRİYET – Belediye Başkanı Eşi
3. Ömer AKIN – İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü
4. Gökhan ERCAN – İzmit CHP İlçe Başkanı
5. Leyla KIRAN – İhale Sorumlusu
6. Seyhan ÖZCAN – Mali İşler Müdürü
7. Hamit İlker ULUSOY – Meclis Üyesi, Harita Mühendisi
8. Nusret Ömürhan YILMAZ – Özel Kalem
9. Figan ÇETİN – Eski Ruhsat Müdürü
10. Burak GÜREŞEN – Fen İşleri Müdürü
11. Engin ERTAÇ – Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı
12. Mehmet ERSOYLU – Destek Hizmetleri Müdürü
13. Hakan ORAL – Bekaş Bando Şefi
14. İrfan CAN – Başkan Şoförü
15. Hüseyin DEMİRKIR – Eski Zabıta Komiseri
16. Özlem Kırma DALKIÇ – Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı
17. Yusuf KIRICI – Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
18. Demet IŞILDAK – Şahıs Firması
19. Zekiye Köstekli ORAL – Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
20. Adem OK – Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi
21. Fatih YAŞAR – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
22. Kenan YILMAZ – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
23. Yasin OK – Zirvetur Araç Kiralama Ticaret Limited Şirketi
24. Remzi GÜNGÖR – Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
25. Çetin SARICA – MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
26. Ramazan KIRICI – Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi
27. Yüksel KIRICI – Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
28. Cemil ÇELİK – Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
29. Ali Han ÜNAL – DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi
30. Nihat ÖNAL – Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt
31. Selin Evren ÖZOĞLU – Avukat