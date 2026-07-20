Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi
Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan ve aralarında yayıncı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce aralarında şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi igözaltına alındı.
Uğur ve beraberindekilerin emniyetteki işlemleri bu sabah (20 Temmuz 2026) tamamlandı.
Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.