Maç öncesi New York'ta Trump alarmı: Kuş uçurtulmuyor

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2026 Dünya Kupası'nda finale kalan İspanya ile Arjantin takımları, bugün ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Metlife Stadı'nda kupayı ülkelerine götürmek için mücadele edecek.

Dünya Kupası boyunca “New York New Jersey Stadı” olarak da anılan 82 bin 500 kişilik Metlife Stadı'nda günler öncesinden olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın da bugün karşılaşmayı tribünden izleyecek olması nedeniyle ek güvenlik protokolleri, en üst seviyeye çıkarılmış durumda.

Dünyanın dört bir yanından on binlerce futbolseveri ağırlayacak olan stadyumda ABD Gizli Servisi, federal, eyalet ve yerel güvenlik güçleri girişte sıkı aramalar yaparken, stadyum civarında da binlerce görevli kuş uçurtmayacak.

Bilet fiyatları cep yakıyor

Maçı izlemek isteyen on binlerce kişinin stadyuma ulaşımı bugün günün ilk sınavı olacak. Stadyuma çoğunlukla toplu ulaşım ile gidilebileceği için New York ve New Jersey’deki tren ve otobüs istasyonlarından ek seferler düzenlenecek.

Taraftarların toplu ulaşım için 100 ila 150 dolar arasında ödeme yapması beklenirken yetkililer, yaşanacak yoğunluk nedeniyle gidiş ve dönüşte uzun beklemelere hazırlıklı olunması uyarısında bulunuyor.

Bugünkü final maçı için farklı internet sitelerinden satılan bilet fiyatları da cep yakıyor. Oyun alanına uzaklığı ve görüş açısına göre fiyatlar 7 bin ile 55 bin dolar arasında değişiyor.

Tüm bunların üstüne, devam eden sıcak havalar nedeniyle aniden bastırabilecek yaz yağmuru ihtimali de bugünkü karşılaşmada ortaya çıkabilecek sürprizler arasında yer alıyor.