Rubio: Washington, İran ile siyasi anlaşma için diyalog kapısını kapatmadı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin anlaşmazlıkları aşmak amacıyla müzakerelere başlamaya halen hazır olduğunu belirterek, Washington'ın siyasi bir anlaşmaya varmak için İran ile diyalog kapısını kapatmadığını bildirdi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında değerlendirmelerde bulunan ABD’li Bakan Marco Rubio, diplomatik kanalların yeniden canlandırılmasının önündeki temel engelin İran'ın müzakereler konusundaki ciddiyetsizliği olduğunu savundu.

Rubio, Tahran yönetimindeki bu ciddiyet eksikliğinin siyasi çözüme doğru atılacak her türlü ilerlemeyi engellediği görüşünü paylaştı.

Askeri gerilimler nedeniyle bölgenin hassas bir süreçten geçtiğine dikkat çeken ABD Dışişleri Bakanı, sorunları çözmeye yönelik gerekli iradenin bulunması halinde ABD'nin temas ve müzakerelere hazır olduğunu yineledi.

Konuşmasının bir diğer bölümünde deniz hatlarının güvenliğine ilişkin sert uyarılarda bulunan Rubio, "Uluslararası su yollarının abluka altına alınması veya aksatılması tehlikeli bir emsal oluşturmakta ve bunun etkileri Asya gibi dünyanın diğer bölgelerine de sıçramaktadır." dedi.

Seyir özgürlüğüne yönelik her türlü tehdidin yalnızca Orta Doğu ile sınırlı kalmayacağını, küresel ekonomiye ve tedarik zincirlerine de zarar vereceğini ifade eden Rubio, uluslararası ticaret kurallarının tehlike altında olduğunu ve bu durumun devam etmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.