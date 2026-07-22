Lübnan Cumhurbaşkanı: Hizbullah'ın silahsızlandırılması mümkün

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ABD ziyareti sırasında Kongre üyeleri ve üst düzey yetkililere hitap eden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Hizbullah’ın silah bırakması için üç temel şartın yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Joseph Avn, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Washington ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, samimi ve dürüst bir siyasi iradenin bulunması halinde Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının makul ve uygulanabilir bir adım olduğunu belirterek, bu sürecin başarısının üç temel unsur ve koşulun sağlanmasına bağlı olduğunu söyledi.

Washington ziyareti sırasında söz konusu şartlara ilişkin detayları paylaşan Joseph Avn, "Bu üç temel koşul, İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgaline son vermesi, Lübnan ordusunun tüm bölgelerde tam kontrolü sağlaması ve herhangi bir dış müdahaleden uzak, doğrudan devlet tarafından yönetilecek bir yeniden imar programının uygulanmasıdır." dedi.

Kongre üyeleri ile ABD yönetiminden yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Lübnan Cumhurbaşkanı, Lübnan’ın tek bir devlete ve tüm vatandaşlarını ayrım gözetmeksizin koruyabilecek tek bir orduya sahip olmadığı sürece istikrara ve birliğe kavuşamayacağını altını çizdi.

Lübnan’daki birlikte yaşam modelinin yalnızca Lübnan için değil tüm bölge için korunmaya değer olduğunu kaydeden Joseph Avn, bu yapının özgürlük, çoğulculuk ve hukukun üstünlüğü gibi ABD’nin de üzerine inşa edildiği değer ve ilkelerle örtüştüğünü dile getirdi.

Joseph Avn, Lübnan deneyiminin başarısının Orta Doğu ve dünya için bir umut mesajı olacağını ifade etti..

Öte yandan Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Hamade Maawad, Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin ABD’nin iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Lübnan Büyükelçisi, Lübnan halkının egemenlik, toprak bütünlüğü, güvenlik ve kalkınma yönündeki taleplerini gerçekleştirmek için çalışmanın, ortak iş birliğini pekiştiren ve Lübnan ile ABD arasındaki ikili ilişkilerde yeni ufuklar açan önemli bir adım olduğunu belirtti.