Ankara'da eğitim helikopteri düştü: 1 ölü 1 yaralı

3 saat önce

Türkiye’nin başkenti Ankara’da bir eğitim helikopteri düştü. Kazada helikopterde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal hayatını kaybetti.

Kaza bu sabah (22 Temmuz 2026) Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli bölgesinde meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal hayatını kaybetti, Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu ise yaralandı.

Düşen helikopterin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) ait olduğu öğrenildi.

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Helikopter kazasına ilişkin adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." dedi.