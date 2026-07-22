ABD ve Irak arasında enerjide dev ortaklık

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Irak Petrol Bakanı Basım Muhammed, Başbakan Ali Zeydi'nin ABD ziyareti kapsamında yaklaşık 200 milyar dolar değerinde 7 önemli anlaşmaya imza attıklarını açıkladı.

Bugün (22 Temmuz 2026) yayınlanan bir televizyon röportajında konuşan Petrol Bakanı Muhammed, Ali Zeydi'nin 13-18 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki Washington ziyareti çerçevesinde yaklaşık 200 milyar dolar değerinde 7 önemli anlaşmaya imza attıklarını söyledi.

Petrol Bakanı, "Bu anlaşmalar, dev ABD’li şirketlerle petrol sahalarının geliştirilmesine yönelik ortaklıkları ve ayrıca Suriye ile bir petrol boru hattı anlaşmasını kapsıyor." dedi.

Irak'ın toplam petrol üretim kapasitesinin günlük 4,8 milyon varili aştığını belirten Bakan Muhammed, bu durumun petrol ve gaz sektörünü geliştirmeye yönelik stratejik bir vizyonun parçası olduğunu ifade etti.

Bakan Basım Muhammed, ihracat kotasını artırmak amacıyla OPEC ile ciddi görüşmeler yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

Doğalgaz üretimine ilişkin öngörülerini de paylaşan Petrol Bakanı, Irak'ın 2030 yılına kadar doğalgaz üretiminde kendi kendine yeterli hale geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Irak’ta günlük benzin üretiminin 30 milyon litreye ulaştığını belirten Muhammed, motorin ve gaz yağı gibi diğer yakıt türlerinde ise halihazırda fiili öz yeterliliğe ulaşıldığını vurguladı.

Öte yandan Irak'ın farklı sahalarında uluslararası 22 şirketin faaliyet gösterdiğini aktaran Muhammed, Irak petrolünün Türkiye'nin Ceyhan boru hattı üzerinden yeniden ihracatına başlanması için görüşme ve müzakerelerin sürdüğünü açıkladı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, üst düzey bir heyetle birlikte resmi bir ziyaret kapsamında geçtiğimiz 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü Washington'a ulaşmıştı.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, Zeydi'nin ziyaret amacının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek olduğunu bildirmişti.