Ağrı’da ''kadın sünneti'' yapan hekim infial yarattı

3 saat önce

Ağrı’da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. A. Ç'nin çalıştığı klinikte "kadın sünneti" yaptığına dair reklam ve paylaşımlarda bulunması kamuoyunda büyük tepki topladı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Kadın Komisyonu, yaptığı yazılı açıklamayla duruma sert tepki gösterdi.

İHD tarafından yapılan açıklamada, ''kadın sünnetinin'' kadınların ve kız çocuklarının beden bütünlüğüne yönelik ağır bir saldırı olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

''Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası insan hakları mekanizmaları tarafından hiçbir tıbbi gerekliliği olmayan, insan hakları ihlali niteliğinde bir uygulama olarak tanımlanmakta ve açık biçimde reddedilmektedir. Bu nedenle, Ağrı’da bir hekimin kadın sünnetine ilişkin reklam yapabilmesi son derece düşündürücüdür. Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının bu olayla ilgili herhangi bir idari ya da adli işlem başlatıp başlatmadığını kamuoyu adına merak ediyoruz.

Eğer bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadıysa, söz konusu ilanın açıkça suç teşkil ettiğini hatırlatıyor; bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesini ve ilgili hekim hakkında gerekli idari ve adli soruşturmanın derhal başlatılmasını talep ediyoruz. İnsan hakları savunucusu kadınlar olarak, kadınların ve kız çocuklarının yaşam hakkını, beden bütünlüğünü ve temel haklarını hedef alan hiçbir uygulamanın normalleştirilmesine ya da meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.''

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve tıbbi otoriteler tarafından ağır bir insan hakları ihlali ve şiddet olarak kabul edilen bu uygulamaya karşı hukuki süreçler başlatıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de tanıtım yapan hekim hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.