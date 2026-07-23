Ahbap soruşturmasına ifade veren Ece Üner: Kendimi kandırılmış hissediyorum

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Ahbap Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin özel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal ile avukat Feyza Altun, müzisyen Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter’in ifadesine başvuruldu. Ece Üner ifadesinde, ''Kendimi kandırılmış hissediyorum, eylemlerini lanetliyorum'' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Haluk Levent'i ilk kez deprem sonrası yapılan Babala TV yayınında yüz yüze gördüğünü kaydetti.

Üner, Ahbap Derneğine bir bağışta bulunmadığını ve deprem döneminde "'AFAD da bizim Ahbap da bizim" paylaşımı yaptığını belirtti.

Üner, "Kendimi kandırılmış hissediyorum, Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum." dedi.

Haluk Levent'i sanatçı kişiliğinin yanı sıra Ahbap Derneğinin yöneticisi olarak tanıdığını kaydeden Üner, "Kendisiyle ilk defa ülkemizde yaşanan büyük deprem sonrası Oğuzhan Uğur tarafından düzenlenen Babala TV adlı Youtube kanalı yayınında gerçekleştirilen programda yüz yüze karşılaştık. O zamana kadar kendisiyle hiçbir şekilde yüz yüze veya telefonla görüşmüşlüğümüz yoktur. Sonraki süreçte de aynı şekilde görüşmedik. Bu husus gerekli görülmesi halinde arama kayıtlarından da anlaşılacaktır." dedi.

Ahbap Derneğine bağışta bulunmadığını söyleyen Üner, "Bana sormuş olduğunuz Ahbap Derneğine yönelik eleştirilere karşılık olarak söylediğim ifadelerin yer aldığı canlı yayındaki ifadelerde kastettiğim husus Ahbap Derneğinin lehine yapılmış açıklamalar değildir. Ben o dönemde 'AFAD da bizim Ahbap da bizim' şeklinde paylaşımda da bulunmuştum. Bu açıklamadaki amacım ülke olarak içinde bulunduğumuz durumda birlik ve beraberlik mesajı vermekti. Şahsen Ahbap Derneğine bir bağışta bulunmadım. Aynı şekilde gerekli görülmesi halinde banka hesap hareketlerim incelenebilir." ifadelerini kullandı.

Ece Üner, ifadesinde şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada ben de diğer insanlar gibi yapılan bağışların kaynağının sorgulanması konusunda yine aynı şekilde sosyal medya hesabımdan sürecin şeffaflıkla yürütülmesi gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundum. Yine basından öğrendiğimiz kadarıyla eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması sebebiyle ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. İfademin başında da söylediğim gibi o dönemde Haluk Levent'e devlet büyükleri tarafından da çeşitli teşekkürlerde ve ödüllerde bulunulduğu için ben de o amaçla böyle bir açıklamada bulunmuştum. O dönemde böyle bir paylaşımda bulunduğum için pişmanım. Ahbapla ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde de gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Nitekim bu savunmasının ve yaptıklarının kamu vicdanına sığmadığını düşünüyorum. Bu yönde görüşlerimi belirten altı gün önce de bir tweet atmıştım. Orada da belirttiğim şekilde Haluk Levent'in eylemlerini lanetliyorum."