Amedi’de 16 yeni proje hayata geçiriliyor

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Kürdistan Bölgesi Hükümeti, turizm altyapısını güçlendirme vizyonu kapsamında Amedi ilçesinde 16 farklı projeyi uygulamaya koydu. Yetkilier, projelerin tamamlanmasıyla bölge turizminin yeni bir döneme gireceğini belirtiyor.

Amedi Kaymakamı Warşin Selman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin son yıllarda bölgeye yönelik hizmet projelerine ağırlık verdiğini ifade etti. Selman, halihazırda 16 turizm projesinin uygulama aşamasında olduğunu kaydederek, bu yatırımların bölge ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bölgedeki en önemli yatırımlardan biri olan "Şiladize Kornişi" projesine dikkat çeken Selman, "Bu proje, Şiladize’ye modern ve estetik bir çehre kazandırmanın yanı sıra, bölgeye yönelik turist sayısını artıracak stratejik bir turizm hamlesidir." dedi.

Coğrafi konumu, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle bilinen Amedi bölgesi; her yıl hem Kürdistan Bölgesi’nden hem de Irak’ın orta ve güney kentlerinden binlerce turisti ağırlıyor. Yeni projelerle bu potansiyelin daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Söz konusu yatırımların sadece turizm odaklı kalmadığı, aynı zamanda bölge halkı ve özellikle gençler için yüzlerce iş fırsatını yarattığı belirtiliyor. Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte yerel halkın refah seviyesinin artması ve bölge ekonomisinin canlanması öngörülüyor.