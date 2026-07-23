Suudi Arabistan gemisine Kızıldeniz'de saldırı

1 saat önce

Suudi Arabistan resmi medyası, yerel bir şirkete ait geminin Kızıldeniz’de saldırıya uğradığını bildirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA), resmi bir kaynağa dayandırdı haberinde, "Suudi bir şirkete ait olan ENCELIA adlı gemi, Kızıldeniz’deki seyri sırasında hedef alınmış, saldırı sonucu geminin ön kısmında yangın çıkmıştır." ifadelerine yer verdi.

Can kaybı ve yaralanmalara ilişkin açıklama yapan yetkili kaynak, saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve gemi mürettebatının tamamının güvende olduğunu vurguladı.

Suudi Tankerleri Rota Değiştirdi

İngiliz haber ajansı Reuters, dün, Asya ülkelerine ham petrol taşıyan iki Suudi petrol tankerinin Kızıldeniz’deki rotalarını değiştirdiğini bildirmişti.

Olay, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ulaşımı yasağı ilan etmesinin ardından yaşandı. Deniz taşımacılığı şirketlerine resmi bir mesaj gönderen Husiler, Suudi petrolü yükleyen veya tahliye eden her geminin doğrudan hedef alınacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bu tehditler nedeniyle, Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı’ndan Çin ve Hindistan’a gitmek üzere yola çıkan iki petrol tankeri, Babülmendep Boğazı üzerinden Hint Okyanusu’na geçmek yerine rotalarını Süveyş Kanalı’na çevirmişti.

Trump: "Durumu Kontrol Altında Tutuyoruz"

Gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise Husilerin henüz Babülmendep Boğazı’nı tamamen kapatmadığını belirterek sert bir uyarıda bulunarak, "Durumu yakından takip ediyoruz ve kontrolümüz altında. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse, çok sert bir şekilde karşılık veririz." demişti.