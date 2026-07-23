Kuveyt, İran'ın İHA saldırı dalgasını engelledi

Axios: İsrail’den İran’a geniş çaplı harekat masada

2 saat önce

Washington, İsrail’in de katılımıyla İran’a yönelik geniş çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmayı tartışırken, Tahran yönetimi Kuveyt topraklarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak bu ülkedeki sivil altyapıyı hedef almaya başladı.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı tarafından 23 Temmuz 2026 Perşembe günü sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İran’a ait insansız hava araçlarının (İHA) ülke topraklarına yönelik yeni bir saldırısının engellendiği bildirildi. Bu olay, Tahran’ın Kuveyt’teki stratejik tesisleri ve üsleri hedef alan "düşmanca eylemlerinin" son halkası olarak değerlendirildi.

Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırılara müdahale etmesinden kaynaklandığını açıklarken, vatandaşlara güvenlikleri için emniyet talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Axios: ABD ve İsrail Büyük Bir Operasyon Değerlendiriyor

Saha boyutundaki bu tırmanış yaşanırken, ABD merkezli haber sitesi Axios, Amerikan yönetiminin İran’a karşı büyük ölçekli askeri operasyonları yeniden başlatmak üzere yoğun bir müzakere süreci yürüttüğünü aktardı.

Axios'un haberine göre düzenlenmesi muhtemel herhangi bir askeri harekata İsrail'in katılım sağlama seçeneği de masadaki en güçlü ihtimaller arasında yer alıyor.

Kuveyt'ten BM'de Sert Tepki: "Sivil Altyapı Kasten Hedef Alınıyor"

Diplomatik tarafta ise Kuveyt’in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Nasır Hein yaptığı açıklamada, İran’ın saldırgan tutumunun tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

İran’ın, halkın yaşam kaynağı olan elektrik ve su santralleri başta olmak üzere sivil altyapıyı doğrudan ve kasten hedef aldığını belirten Hein, bu durumun bölge güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu altını çizdi.