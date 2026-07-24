Koalisyon Güçlerine ait hava savunma sistemleri devreye girdi
Uluslararası Koalisyon Güçlerine ait hava savunma sistemleri, Erbil semalarında tespit edilen 6 insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha ederek düşürdü.
Erbil semalarında bu sabah (24 Temmuz 2026) hava unsurlarının tespiti üzerine Koalisyon Güçlerine ait hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.
Savunma sistemlerinin devreye girmesiyle 6 İHA hedefine ulaşamadan havada imha edildi.
İki gün önce de Erbil hava sahasında 6 İHA imha edilerek düşürülmüştü.
Bugün gerçekleşen son müdahaleyle birlikte, düşürülen toplam İHA sayısı 17'e yükseldi.