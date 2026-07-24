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Mutlak butlan davasında istinafın tedbir kararıyla göreve gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu, bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan ilçesine bağlı kırsal Girmeç Mahallesindeki mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Milliyet Hakeret Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'in kuracağını söylediği yeni partinin hazineden pay almasına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Benim gündemim farklı." yanıtını verdi.

Gündeminin halkın sorunları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu insanların sorununu çözmek. A partisi 'bunu' demiş, B partisi 'bunu' demiş. Söylenen söz önemli, halkın sorunlarıyla kim ilgileniyor? Halkın sorunlarının çözümü için hangi önerileriniz, modelleriniz var? Buraya geldim, bu insanlar bir anlamda unutulmuş. Bu insanların aileleri var, çocukları var, sorunları var. Alın teri döküyorlar, kazanmak istiyorlar. Çocuklarını iyi okullarda okutmak istiyorlar. Bu çocukların sağlık sorunu var, bunların sosyal güvenlik sorunu var. Bu insanlarla ilgilenmeyen bir siyasi partinin veya bir siyasi liderin Türkiye'nin sorunlarını çözme kapasitesi yok demektir. Benim görevim, sorunları yoğun olan ancak toplumun unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir."

Kendisine oy versin ya da vermesin bu ülkedeki herkesin sorunlarını çözmek zorunda olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu, bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız. Eğer sözcü olacaksak şu çocukların sözcüsü olacağız."