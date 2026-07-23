Sezai Temelli: Türkiye yapısal bir tarım krizi yaşıyor

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye’nin yapısal bir tarım krizi yaşadığını belirterek, özellikle Anadolu bölgelerindeki "tarımsal çöküşün derinleştiğine" dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) konuşan Temelli, Muş, Ağrı, Van ve Urfa gibi tarım ve hayvancılığın merkezi sayılan illerdeki verimli toprakların atıl kaldığını ifade etti. Temelli, "Muş gibi verimli bir ovada, Ağrı ve Van gibi hayvancılık merkezlerinde çiftçi ürettikçe yoksullaşıyor. Gıda enflasyonu ve açlık artarken, üretim kapasitemiz yapısal sorunlar nedeniyle her geçen gün kan kaybediyor." dedi.

Tarım sektöründeki ekonomik dengesizliği rakamlarla ortaya koyan Temelli, geçtiğimiz yıl tarımsal girdi maliyetlerinin ortalama %34 oranında arttığını, buna karşın hükümetin açıkladığı destekleme artışının %15 ile %20 bandında kaldığını hatırlattı. Bu durumun çiftçiye "artık üretme" demek olduğunu savunan Temelli, "Çiftçi üretse de üretmese de yoksulluğa mahkum ediliyor." ifadelerini kullandı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde başlatılan açık madencilik faaliyetlerine yönelik "ÇED gerekli değildir" raporu verilmesini sert bir dille eleştiren Sezai Temelli, bu kararın 10 köyü doğrudan etkileyeceğini belirtti. Temelli, "Muş'tan Urfa'ya, Gabar'dan Şavşat'a doğamız maden projeleriyle yıkıma uğratılıyor. Tarımı yok eden, doğayı talan eden bu politikalara artık son verilmelidir." dedi.