İzmit Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Hürriyet dahil 20 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında; Kocaeli, Antalya, Kırıkkale ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 30 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Savcılığın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk ettiği 21 şüpheliden, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın da yer aldığı 20 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Mahkemece tutuklanan diğer isimler şunlar:

Fatih Yaşar, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksek Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz, Zekiye Köstekli Oral

Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Leyla Kıran hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi. Savcılığın adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasını istediği diğer 9 şüpheli ise, mevcut delil durumu ve savcılık talebi doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.