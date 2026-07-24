Katar Hava Yolları duyurdu: Kuveyt, Bahreyn ve Erbil uçuşları durduruldu

4 saat önce

Katar Hava Yolları (Qatar Airways), Kuveyt, Bahreyn ve Erbil uluslararası havalimanlarına yönelik tüm uçuşlarını bu ayın sonuna kadar durdurma kararı aldı.

Hava yolu şirketinin resmi internet sitesinden bugün (24 Temmuz 2026) yapılan açıklamada, söz konusu uçuşların 31 Temmuz'a kadar askıya alındığı duyuruldu. Açıklamada, yolcuların güncel bilgiler ve son gelişmeler için şirketin resmi web sitesini takip edebilecekleri belirtildi.

Öte yandan, bugün konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, sabaha karşı gerçekleşen İHA saldırılarının uçuş trafiğini olumsuz etkilemediğini; seferlerin normal seyrinde devam ettiğini ifade etti.



