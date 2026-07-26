Adana'da son 24 saatte 6 kişi öldürüldü

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Türkiye'nin Adana kentinde son 24 saatte yaşanan 4 ayrı cinayet vakasında 3'ü kadın olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirdi. Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinde meydana gelen olaylarda iki şüpheli kısa sürede yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İlk cinayet, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. Reyhan Acar (24), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İkinci olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesinde yaşandı. Boşanma aşamasındaki Pozantı Belediyesi çalışanı Hatice Mine K. (40), gece saatlerinde 7 yaşındaki kızının yanında uyuduğu sırada, mahalle bekçisi eşi H.E.K. tarafından başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin KGYS ve güvenlik kamerası çalışması sonucu yaklaşık 30 dakika içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Üçüncü cinayet, Ceyhan ilçesinde bir dondurmacıda gerçekleşti. İş yerinde çalışan Yusuf Erdem (29), silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erdem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıda bir kişi de yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Son olay ise gece saatlerinde Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. O.A. isimli şüpheli, Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz'ı (44) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.