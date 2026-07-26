Hristiyan Koalisyonu'ndan "Telkif" girişimi: Hedef demografik yapıyı korumak

2 saat önce

Irak Hristiyan Koalisyonu, Ninova Ovası’ndaki Hristiyan toplumunun tarihi varlığını ve demografik kimliğini korumayı hedefleyen "Telkif” girişimini resmen ilan etti.

Dün (25 Temmuz 2026) yapılan olağan aylık toplantıda ilan edilen söz konusu girişim, Ninova Ovası'ndaki kadim Hristiyan yerleşimlerinin kültürel ve nüfus yapısını güvence altına almayı amaçlayan ulusal bir proje olarak tanımlandı. İttifak, girişimin adının Keldani kasabası Telkif’ten ilham aldığını belirtti.

Hristiyan Koalisyonu, projeyi şu altı stratejik alanda yürütecek:

Hukuki: Gasp edilen mülkiyet haklarının iadesi ve anayasal hakların savunulması.

Siyasi: Ulusal ortaklığın güçlendirilmesi ve Hristiyanların sesinin siyasi kanallara taşınması.

Ekonomik: Bölge halkının direncini artırmak için yatırım ve istihdam olanaklarının yaratılması.

Sosyal ve Kültürel: Kimlik, miras ve tarihi hafızanın korunması.

Gençlik: Yeni nesillerin ata topraklarına bağlılığının teşvik edilmesi.

Uluslararası: Hak ihlalleri ve azınlık hakları konusunda uluslararası kurumlarla diplomasi yürütülmesi.

Açıklamada, Ninova Ovası’ndaki Hristiyanların bugün karşılaştığı sorunların büyük bir kısmının, eski rejimin 1990’lardan itibaren uyguladığı demografik müdahale politikalarından kaynaklandığı vurgulandı.

Irak Hristiyan Koalisyonu, DAİŞ’e karşı savaşta yaşanan büyük yıkım ve göç dalgasının ardından bölgenin yeniden imarı ve istikrara kavuşması için tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve akademik çevreleri bu girişime destek vermeye davet etti.