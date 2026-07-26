Trump’tan İran’a: Saldırıların durdurulması, geri adım attığımız anlamına gelmez

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın taleplerinin karşılanmaması durumunda, odunun İran'a yönelik geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyebileceğini açıkladı.

Fransız LCI televizyonuna konuşan Trump, İran ile yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu. Trump, "Saldırıların geçici olarak durdurulması, geri adım attığımız anlamına gelmez. Eğer İran taleplerimizi yerine getirmezse, geniş çaplı bir darbe indireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumartesi gecesi, bölgede iki haftadır tırmanan gerilimin ardından bir ilk yaşandı ve ABD savaş uçakları İran topraklarını veya çıkarlarını hedef alan herhangi bir saldırı gerçekleştirmedi. Washington yönetimi, 13 gece üst üste devam eden bombardımanın neden aniden durduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Haber sitesi Axios, iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın cuma günü orduya "İran'a yönelik yeni bir saldırı yapılmaması" yönünde talimat verdiğini ileri sürdü.

Bu gelişme, iki ülke arasındaki geçici ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sadece iki hafta sonra tamamen çökmesinin ardından geldi. Ateşkes, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini engelleme girişimlerine karşılık ABD güçlerinin ülkenin güneyindeki hedefleri vurmasıyla sona ermişti.