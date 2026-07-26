Beyaz Saray paylaşımı, Katy Perry'yi çileden çıkarttı

2 saat önce

ABD'li şarkıcı Katy Perry, Beyaz Saray'ın TikTok hesabından paylaşılan ve İran'a saldırı görüntülerinin yer aldığı videoda ''Firework'' adlı şarkısının kullanılmasına tepki gösterdi. Perry, "Müziğim insanları bir araya getirmek içindir, savaşı kutlamak için değil." ifadelerini kullandı.

Katy Perry, ''Firework'' adlı şarkısının İran'a yönelik askeri saldırı görüntülerinin yer aldığı videoda arka plan müziği olarak kullanılmasıyla ilgili X hesabından bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray'ın TikTok hesabından paylaşılan videoyu görünce dehşete düştüğünü ve öfkelendiğini belirten Perry, şarkısı kullanılmadan önce kendisine sorulmadığını ve bunu onaylamadığını vurguladı.

"Bu şarkıyı, en karanlık kişisel anlarından geçen insanlar için umut, iyileşme ve içsel güç marşı olarak yazdım." ifadelerini kullanan Perry, yıkım ve şiddetin müziği olarak kullanılmasının şarkının temsil ettiği tüm değerlerin ihlali anlamına geldiğini dile getirdi.

ABD'li şarkıcı, "Müziğim insanları bir araya getirmek içindir, savaşı kutlamak için değil." diye yazdı.