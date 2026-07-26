ABD: Irak'tan petrol sevkiyatı dört haftadır gerçekleşmiyor

1 saat önce

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), son dört haftadır Irak’tan ham petrol ithalatı yapılmadığını açıkladı. Verilere göre Kanada, ABD’nin en büyük petrol tedarikçisi olma konumunu sürdürüyor.

EIA tarafından yayımlanan haftalık veriler, ABD’nin Irak’tan petrol ithalatında dikkat çekici bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Verilere göre geçtiğimiz hafta Irak’tan ABD’ye ham petrol sevkiyatı gerçekleşmedi.

EIA raporunda, Irak’tan yapılan petrol ithalatının üst üste dördüncü haftada da "sıfır" seviyesinde kaldığı belirtildi.

ABD’nin ham petrol ithalat listesinin başında günlük ortalama 3 milyon 635 bin varil ile Kanada yer aldı. Kanada’yı günlük 688 bin varil ile Venezuela ve 480 bin varil ile Meksika takip etti.

Raporun detaylarına göre ABD, aynı dönemde diğer ülkelerden şu miktarlarda petrol ithal etti:

Brezilya: 242 bin varil

Kolombiya: 141 bin varil

Ekvador: 103 bin varil

Libya: 8 bin varil

Irak’ın yanı sıra Suudi Arabistan ve Nijerya da listede yer almadı.