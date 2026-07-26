Türkiye'de çok sayıda il sağanak yağışa teslim oldu

47 dakika önce

Türkiye’nin birçok kentinde etkili olan sağanak yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu. Ankara'da yollar çöktü, araçlar sürüklendi, İstanbul, Adana, Amasya, Bursa, Yozgat, Osmaniye, Kastamonu, Tokat ve birçok ilde ise ekipler su baskınlarına müdahale etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 35 il için yaptığı meteorolojik uyarının ardından Türkiye'nin birçok kentinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde sel ve su baskınları yaşanırken, yollar çöktü, araçlar sürüklendi ve ulaşım aksadı. AFAD, 13 il için turuncu, 22 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken, olumsuz hava koşullarına karşı 18 bin 705 personelile 8 bin 696 aracın görev yaptığını açıkladı.

Ankara’da gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sağanak nedeniyle çok sayıda cadde ve alt geçit su altında kaldı. Samsun Yolu’ndaki alt geçitte bazı araçlar suya gömülürken, Mamak'ta araçlar ve motosikletler sel sularına kapıldı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı noktalarda bahçe duvarları yıkıldı, yol çökmeleri meydana geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı bölgelerde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. 5 bin 638 personel ve 2 bin 74 araçla su baskınları ve olumsuzluklara müdahale edildiğini açıkladı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ise cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda ev, iş yeri ve Ceyhan Devlet Hastanesini su bastı.

Osmaniye'de de çok sayıda ev su altında kaaldı, çok sayıda vatandaş evlerinde mahsur kaldı.

Tokat'ta yaklaşık 45 dakika süren sağanak sonrası çok sayıda cadde su altında kalırken, Molla Hüsrev Caddesi’nde yol çöktü.

Yozgat'ta ise iki saat süren yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Amasya'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ise kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle motokuryeler siparişlerini ve kendilerini korumak için köprü altlarına ve kapalı duraklara sığınmak zorunda kaldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin giriş katlarını su bastı. Bazı araçlar yolda su altında kaldı.

AFAD, meteorolojik uyarı yapılan illerde koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşlardan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmelerini, zorunlu olmadıkça riskli bölgelere gitmemelerini ve alınan tedbirlere uymalarını istedi.