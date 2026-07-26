Irak'ta yolsuzluk davası: 27 milyar dinar daha ele geçirildi

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Görevden uzaklaştırılan Irak Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan Cumeyli’nin davası kapsamında 27 milyar Irak dinarına el konulduğu duyuruldu.

Bugün (26 Temmuz 2026) Merkezi Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, tutuklu sanık Adnan Cumeyli ve dosyada adı geçen diğer şüphelilerle bağlantılı olarak 27 milyar Irak dinarının ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ele geçirilen paraların belirli şahıslar nezdinde çuvallar içinde gizlendiği bilgisine yer verildi.

Mahkeme, yolsuzluk ağına karışan tüm isimlerin tespit edilmesi ve adalete teslim edilmesi için hukuki sürecin ve geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.