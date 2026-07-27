AK Parti MYK toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

AK Parti MYK, iç ve dış siyasetteki gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün (27 Temmuz 2026) saat 15:00’da Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.

Toplantıda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan barış sürecine ilişkin yasal düzenleme hazırlıkları, enflasyonla mücadele ve AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü ele alınacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından hazırlanan yasal çerçevenin MYK'da değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.