Mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü

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Batman'da Asri Mezarlıkta dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Batman merkez Güneykent Mahallesinde bulunan Asri Mezarlık'ta Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk silahla vuruldu.

Silah seslerinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen şahısların yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Hayatını kaybeden baba, oğul ve yeğeninin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, kaçan zanlıların yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şansi, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, dava arkadaşımız Mehmet Direk ile oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk’in Asri Mezarlıkta uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerini derin bir teessürle öğrendim. Bu elim hadise hepimizi derinden üzmüştür. Merhumlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta Direk ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin."