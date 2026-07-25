Erbil Havalimanı yönetimi gece uçuşlarının durdurulduğu iddialarını yalanladı

4 saat önce

Erbil Uluslararası Havalimanı Yönetimi, havalimanının geceleri kapatıldığı veya gece uçuşlarının gündüz saatlerine kaydırıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, havalimanının yolculara normal bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğini duyurdu.

Kurdistan24’e konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, "Gece uçuşlarının tamamının gündüze alındığına dair söylentiler tamamen asılsızdır ve hiçbir resmi dayanağı yoktur." dedi.

Havayolu şirketlerinin teknik nedenlerle uçuş saatlerinde değişikliğe gidebileceğini ve bunun olağan bir durum olduğunu belirten Hoşyar, "Gece uçuşlarının yasaklanması ya da gündüze kaydırılmasına ilişkin alınmış herhangi bir karar bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Ahmed Hoşyar ayrıca Erbil hava sahasının tamamen açık olduğunu, havalimanının yolcuları ve havayolu şirketlerini ağırlamayı sürdürdüğünü vurguladı.

Bazı havayolu şirketlerinin seferlerinde yaşanan gecikme veya durdurma kararlarına da değinen Hoşyar, şirketlerin zaman zaman kendi özel veya teknik nedenleriyle uçuşlarını geçici olarak askıya alabileceğini kaydetti.

Ahmed Hoşyar, şu anda seferlerini durduran bazı şirketlerin de önümüzdeki günlerde uçuşlarına yeniden başlayacağını sözlerine ekledi.