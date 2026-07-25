Süleymaniye’de mutfak tüpü patladı: 1 ölü, 5 yaralı

5 saat önce

Süleymaniye’nin Raniye ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu meydana gelen faciada, 3 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, aynı aileden 5 kişi ise yaralandı.

Raniya ilçesine bağlı Serkepkan nahiyesinin Dêrê köyünde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfak tüpü patladı.

Raperin Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği, aile üyesi 5 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılardan üçünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Raniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak yanık ve yaralanmaların şiddeti nedeniyle, yaralılar daha kapsamlı tedavi görmeleri amacıyla Süleymaniye’deki hastanelere sevk edildi.

Aileyi kurtarmak için eve ilk giren görgü tanıklarından biri, dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Çok şiddetli bir patlama sesi duyduk. Olay yerine ulaştığımızda bir kadının alevler içinde kaldığını gördük ve hemen su hortumlarıyla müdahale ettik. Yerde yaralı halde yatan çocukları bir an önce hastaneye yetiştirmek için seferber olduk."