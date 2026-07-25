Halepçe’de incir üretimi tehlikede

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Halepçe ilinde, bu yıl incir ağaçlarında görülen bir böcek türü üretimi durma noktasına getirdi. Çiftçiler mahsul kaybı nedeniyle endişeliyken, tarım yetkilileri ilaçlama için "erken müdahale" uyarısında bulunuyor.

Halepçe’deki incir bahçelerinde hızla yayılan hastalık, bölge ekonomisinin can damarı olan incir üretimini tehdit ediyor. Yapraklarda sararma ve meyvelerin erken dökülmesiyle kendini gösteren hastalık, bahçe sahiplerini endişelendiriyor.

Bölge çiftçilerinden Ekrem Ahmed, durumun vahametini şu sözlerle dile getirdi:

"İncir bahçelerimizde ciddi bir hastalık yayılmış durumda. Özellikle bu yıl ağaçlarımız çok bitkin düştü. Meyveler olgunlaşmadan dökülüyor, yapraklar sararıyor. Eğer bu süreç böyle devam ederse, bu yıl pazara sunacak mahsulümüz kalmayacak."

Halepçe Tarım Müdürlüğü Bahçecilik Şubesi Müdürü Necmeddin Omer, hastalığa neden olan böceğin özelliklerine dikkat çekti. Böceğin ağacın özsuyunu emerek bitkiyi bütünüyle zayıflattığını belirten Omer, şunları kaydetti:

"Bu böcek; ağacın gövdesinden ve dallarından besin emerek bitkiyi halsiz bırakıyor. Mücadele ancak ilk evrelerde sonuç verir. Larvalar büyüyüp sırtlarında sert bir kalkan oluşturduktan sonra, koruyucu tabaka nedeniyle zirai ilaçlar böceğin vücuduna temas edemiyor. Bu da imha edilmelerini neredeyse imkansız hale getiriyor."

Halepçe ilinde yaklaşık 250 dönümlük bir alanda incir üretimi gerçekleştiriliyor. Kürdistan Bölgesi genelinde ise 20’den fazla incir çeşidi yetiştirilmekte olup, yıllık yerel üretim yaklaşık 37 bin tona ulaşıyor. Mevcut üretim kapasitesi, iç piyasa talebinin yüzde 91’inden fazlasını karşılıyor.