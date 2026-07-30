CENTCOM: İran’a karşı yeni misilleme saldırıları başlattık

3 saat önce

ABD ordusu, İran’ın Orta Doğu’da konuşlu ABD güçlerini hedef almasına misilleme olarak İran’a karşı yeni hava saldırılarının başlatıldığını açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Bu saldırılar dün İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine yönelik saldırı girişimine karşı güçlü bir yanıt niteliği taşımaktadır." denildi.

Saldırıların hedefine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısına değinerek, "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız, çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik." açıklamasında bulunmuştu.

ABD merkezli haber sitesi Axios, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD’nin İran’a karşı yeni saldırılar başlattığını bildirmişti.

CENTCOM, İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından İran'ın güneyindeki farklı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunda yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 2 ayrı patlama sesi duyuldu.

Eyalet sınırları içinde yer alan stratejik konumdaki Ebu Musa ve Kiş adalarında da patlamalar meydana geldi.

Keşm Adası'nda Hürmüz Boğazı yönünden ve ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde patlama sesleri duyuldu.