ABD, İran'a yeni dalga saldırı başlattı

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden askeri ve diplomatik gerginliğe ilişkin, "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik. Onlara çok sert bir darbe indireceğiz." dedi.

Trump, Oval Ofiste Washington Dulles Uluslararası Havalimanı için planlanan kapsamlı yenilikleri tanıtmak amacıyla düzenlenen bir etkinlikte, İran ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırısına değinen Trump, "İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik." ifadelerini kullandı.

İran'ın yeni ABD saldırılarını beklediğini savunan Trump, "Bunun geleceğini biliyorlar. Bizden bunu yapmamamızı istiyorlar. Onlara çok sert bir darbe indireceğiz. Bunu söyleyebilirim çünkü bunun hakkında yapabilecekleri pek bir şey yok." diye konuştu.

İran'la diplomatik çözüm ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Bir noktada anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz." açıklamasını yaptı.