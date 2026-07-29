Erbil'den Çemçemal’a anlamlı destek: 10 bin kitap bağışlandı

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Erbil Halk Kütüphanesi, geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinde büyük zarar gören Çemçemal Halk Kütüphanesi’nin yaralarını sarmak amacıyla yaklaşık 10 bin kitap bağışladı.

Bugün (29 Temmuz 2026) gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Erbil Halk Kütüphanesi Müdürü Naz Felekeddin Kakeyi, beraberindeki heyetle birlikte Çemçemal ilçesine giderek kitapları teslim etti. Kakeyi, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada; Erbil Valiliği, Kültür ve Sanat Genel Müdürlüğü, milletvekilleri, yazarlar ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle toplanan farklı kategorilerdeki 10 bin eserin kütüphaneye kazandırıldığını belirtti.

Çemçemal Halk Kütüphanesi Müdürü Heriş Abdulrahman, hayırseverlerin ve kurumların desteğiyle şu ana kadar toplam 50 bin kitap toplandığını bildirdi. Erbil’den gelen bağışın büyük bir boşluğu dolduracağını ifade eden Abdulrahman, bazı kitapların mükerrer olması nedeniyle yeni bir tasnif sürecine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

9 Aralık 2025 tarihinde Süleymaniye ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde, Çemçemal Halk Kütüphanesi’nde bulunan 19 bin 300 kitap, dergi ve gazete yok olmuştu. 1976 yılında kurulan kütüphane, bölgedeki en köklü kültür merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor ve bünyesinde dokuz alt birimi barındırıyor.