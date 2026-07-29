Kürdolog Joseph Orbeli’nin heykeli Kürdistan Bölgesi’nde dikiliyor

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Kürdistan Bölgesi Kültür ve Gençlik Bakanlığı, dünyaca ünlü Rus bilim insanı ve Kürdolog Prof. Dr. Joseph Orbeli’nin heykelinin dikilmesi için hazırlanan projeyi kamuoyuna duyurdu.

Bugün (29 Temmuz 2026) gerçekleşen resmi temaslar kapsamında Kürdistan Bölgesi Kültür ve Gençlik Bakanı Heme Muhammed Said, Rusya’nın Erbil Başkonsolosu Maxim Rubin’i kabul etti. Görüşmede Bakan, Moskova’daki Kürt film festivallerine sağladığı destekler ve kültürel iş birliği nedeniyle Rusya Konsolosluğu’na teşekkürlerini iletti.

Bakanlık Sözcüsü Namık Hewrami, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, heykel projesinin Moskova’da heykel tıraşlık eğitimi gören "Hawar Ali" isimli Kürt bir öğrencinin önerisiyle başladığını belirtti. Heykelin yapım maliyetini ve sürecini ise Halepçe Kültür Genel Müdürlüğü üstlendi.

Heykelin dikileceği yer konusundaki belirsizliğe değinen Hewrami, "Normal şartlarda heykelin Halepçe’ye dikilmesi planlanmıştı ve bu onların hakkıydı. Ancak bugün Rusya Başkonsolosu heykelin Erbil’de olmasını talep etti. Bu duruma çözüm olarak, heykelin orijinalinin Halepçe’ye dikilmesini, bir kopyasının ise Erbil’e yerleştirilmesini önerdik." dedi.

Kürdolojiyi bağımsız bir bilim dalı yapan isim: Joseph Orbeli

Prof. Dr. Joseph Orbeli, eski Sovyetler Birliği’nin en saygın bilim insanlarından biri olarak kabul ediliyor. Orbeli, St. Petersburg’da Kürdoloji bölümünün kurucusu ve bu alanın Rusya’daki öncüsü olarak tanınıyor.

Orbeli’nin çabaları sonucunda 1959 yılında Leningrad’daki Doğu Yazmaları Enstitüsü bünyesinde açılan Kürt Bölümü, Kürt tarihi ve dili araştırmaları açısından tarihteki en büyük kazanımlardan biri olarak kabul ediliyor.