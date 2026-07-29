ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı

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ABD yönetimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etmesini sağladığı belirtilen 2 şirket ile İran ham petrolü ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol oynadığı gerekçesiyle 8 gemi ve bunlarla bağlantılı 8 şirketi yaptırım kapsamına aldı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından desteklendiği iddia edilen bir "şantaj" mekanizmasına karşı adım atıldığı bildirildi. Açıklamaya göre ticari gemileri Hürmüz Boğazı’ndan geçebilmek için zorunlu denizcilik sigortası satın almaya mecbur bıraktığı öne sürülen "Persian Gulf Marine Insurance Company" ve "HormuzSafe Marine Services Authority" adlı iki şirket yaptırım listesine eklendi. Bakanlık, söz konusu mekanizmanın bu yolla İran’a haksız gelir sağladığını kaydetti.

İran’ın enerji ihracatına yönelik baskıyı derinleştirmeyi hedefleyen ABD, İran ham petrolü ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol oynadığı gerekçesiyle 8 gemiyi de yaptırım kapsamına aldı. Bu gemilerin mülkiyetine sahip olan veya işletmeciliğini yürüten; Çin, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli 8 şirkete de kısıtlama getirildi.

Hazine Bakanlığının verilerine göre listeye alınan gemilerin Marshall Adaları, Mozambik, Barbados ve Vanuatu bayraklı olduğu tespit edildi. Yaptırım uygulanan bir geminin ise bayrak bilgilerinin bilinmediği not edildi.

ABD yönetimi, bu adımların İran’ın yasa dışı finansman kanallarını kurutmaya ve bölgesel istikrarı tehdit eden faaliyetlerini finanse etmesini engellemeye yönelik stratejinin bir parçası olduğunu vurguladı.