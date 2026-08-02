Mahmur Kampı kapatılıyor: 16 bin kişi için dönüş süreci başlıyor

2 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) onaylanan yeni yasal düzenleme ile Mahmur Kampı’nın boşaltılması kararlaştırıldı. Hazırlanan stratejik rapor doğrultusunda, kamptaki sivillerin entegrasyonundan silahlı unsurların güvenlik tahkikatlarına kadar tüm süreç Ankara, Bağdat ve Erbil koordinasyonunda yürütülecek.

Basında yer alan haberlere göre Mecliste "çerçeve yasası"nın onaylanmasıyla birlikte Mahmur Kampı’nın boşaltılması ve PKK üyelerinin durumunun çözüme kavuşturulması süreci başlatılıyor.

Kararlı bir adım olarak değerlendirilen bu yeni yasal düzenleme, halen Mahmur Kampı’nda ikamet eden 16 bin Türkiye vatandaşının geri dönüşünün önünü açıyor.

Söz konusu yasa yalnızca kamp sakinlerini değil, örgütün dağ kadrosundaki üyelerini ve Avrupa kanadını da kapsıyor. Haber detaylarında Ankara, Irak Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasında kamp sakinlerinin geri dönüşü konusunda tam bir anlayış birliğine varıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bakanlıklara sunulan kapsamlı raporda, sivillerin geri dönüşü, topluma entegrasyonu ve yabancı uyrukluların ülkelerine iadesine ilişkin yol haritasının netleştirildiği aktarıldı.

Kampta bulunduğu belirtilen yaklaşık 2 bin PKK üyesi için ise güvenlik incelemeleri başlatılacak. Yeni yasadan yararlanarak geri dönmek isteyen kişilerin dosyaları, tahkikatların tamamlanmasının ardından karara bağlanacak, böylece kamptaki silahlı varlığa ve Mahmur Kampı dosyasına nihai olarak son verilecek.