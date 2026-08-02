DEM Parti Heyeti İmralı'ya gitti

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.

DEM Parti'den bugün (2 Ağustos 2026) yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adası'na doğru hareket etti." denildi.

Heyet, en son 20 Temmuz’da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. 5 saat süren görüşmede “çerçeve yasa”ya dair tartışmalar yürütülmüştü. Görüşmeye devlet heyeti de katdığı belirtilmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, yasanın önümüzdeki hafta parlamentoya geleceğini açıklamıştı.

Heyetin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.