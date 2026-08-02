SOMO verileri açıkladı: Irak petrol satışını iki kat artırdı

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Irak’ın, 1-27 Temmuz tarihleri arasında 57 milyon 818 bin varil petrol satışı gerçekleştirerek haziran ayına kıyasla ihracat hacmini iki katına çıkardığı bildirildi.

Kurdistan24’ün Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) verilerinden aktardığı habere göre Irak, 1-27 Temmuz tarihleri arasında 57 milyon 818 bin varil petrol satışı gerçekleştirerek Haziran ayına kıyasla ihracat hacmini iki katına çıkardı.

Kürdistan Bölgesi petrol boru hattı üzerinden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na sevk edilen petrol miktarında, Bölge sahalarından günlük ortalama 47 bin 571 varil olmak üzere toplam 1 milyon 474 bin varil ihracat kayıtlara geçti.

Aynı dönemde Kerkük sahalarından Türkiye’ye günlük ortalama 193 bin 168 varil hesabıyla toplam 5 milyon 988 bin varil petrol aktarıldı. Böylelikle Kürdistan Bölgesi ve Kerkük çıkışlı toplam günlük sevk miktarı 240 bin 739 varil düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye ile varılan ikili anlaşma hükümleri uyarınca Irak hükümetinin, günlük 240 bin varil olan sevk hacmini kademeli olarak en az 750 bin varil seviyesine çıkarması gerekiyor.

İhracat kapasitesindeki bu artışın sağlanması ise doğrudan Kerkük ve Kürdistan Bölgesi’ndeki üretim olanaklarının geliştirilmesine bağlı. Irak’ın güney sahalarından elde edilen ham petrolün Kürdistan boru hattına entegre edilmesi, yüksek lojistik maliyetler ve teknik kısıtlamalar nedeniyle rasyonel bir seçenek olarak görülmüyor.

Kurdistan24’ün ulaştığı analitik projeksiyonlara göre üretim artışına ilişkin olası senaryolar şu şekilde:

Kürdistan Bölgesi: Bölgedeki güvenlik ortamının pekişmesi durumunda günlük ihracatın kısa vadede 200 bin varile çıkarılması öngörülüyor. Uluslararası enerji şirketlerine sağlanacak operasyonel güvencelerle birlikte nihai hedefin günlük 450 bin varil kapasitesine ulaşmak olduğu belirtiliyor.

Kerkük Sahaları: Kerkük’teki rezervlerin tam kapasiteyle devreye alınması halinde günlük 300 bin varili aşan bir ihracat potansiyeli mevcut. Ancak bu projeksiyonun gerçekleşmesi, sahalara yapılacak doğrudan sermaye yatırımlarına dayanıyor.

Irak Hükümeti bu kapsamda ABD menşeli enerji firmalarıyla stratejik ortaklıklar imzalarken, İngiliz BP şirketi de Kerkük’teki saha çalışmalarına yeniden ivme kazandırdı. Tüm bu teknik adımlara karşın Kerkük ve Kürdistan Bölgesi’ndeki üretim artışı, Bağdat yönetiminin bölgedeki illegal silahlı unsurları kontrol altına alma ve genel güvenlik mimarisini tesis etme kabiliyetine bağlılığını koruyor.

Irak ile Türkiye arasında yürürlükte olan mevcut petrol ihracat anlaşması bir yıllık süreyi kapsıyor.