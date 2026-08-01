Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti

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Türk sinemasının ve tiyatrosunun duayen isimlerinden Can Kolukısa, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, usta sanatçının ailesi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ailesi tarafından yapılan paylaşımda, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kariyeri boyunca Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Can Kolukısa, “Kapıcılar Kralı”, “Züğürt Ağa” ve “Selamsız Bandosu” gibi kült filmlerdeki performanslarıyla hafızalara kazındı.

Yeşilçam klasiklerinin yanı sıra televizyon projelerinde de öne çıkan usta oyuncu, “Asmalı Konak”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Gibi”, “İnci Taneleri” ve son olarak “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizileriyle izleyici karşısına çıkmıştı.