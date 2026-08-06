Hasankeyf Tünelinde feci kaza: 12 yaralı

11 dakika önce

Gercüş-Batman kara yolundaki Hasankeyf Tüneli girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hasankeyf Tüneli girişinde gece saatlerinde seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye ekiler sevk edildi.

Kazada yaralanan Ş.Ç., B.A., M.A., E.E.Ç., U.A.Ç. ile kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kimlikleri henüz öğrenilemeyen diğer 6 yaralı ise Hasankeyf Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.