İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: Enerji altyapınızı hedef alırız

3 saat önce

İran yönetimi, ABD tarafından topraklarına yönelik gerçekleştirilecek olası bir askeri operasyona yanıt olarak Körfez ülkelerindeki kritik enerji altyapılarını hedef alacağını bildirdi.

Reuters’ın konuya yakın beş kaynağa dayandırdığı habere göre Tahran, yürütülen diplomatik temaslarda ABD'nin yeni bir saldırı düzenlemesi halinde tüm bölgedeki stratejik enerji tesislerinin hedef alınacağını iletti.

Uyarı trafiğinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın 28 Temmuz’da İran’ın enerji şebekesini vurma tehdidinin ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Üst düzey iki İranlı yetkili, iki Körfez kaynağı ve Orta Doğulu bir diplomatın aktardığı bilgilere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar dışişleri bakanlarının yanı sıra Pakistan Genelkurmay Başkanı ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Arakçi'nin, Washington’ın bölgedeki müttefiklerinden Trump üzerindeki diplomatik nüfuzlarını kullanmalarını talep ettiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı, Tahran’a dönük herhangi bir askeri hamlenin, ABD'nin bölgedeki çıkarlarının yanı sıra Körfez genelindeki enerji tesislerini kapsayan bir misillemeye yol açacağını vurguladı.

Trump: Hürmüz Boğazı Açılmazsa Yanıtı Ağır Olur

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılması ve nükleer dosyanın kapatılması hususunda Tahran ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.

Fox News’a değerlendirmelerde bulunan Trump, "Görüşmeler olumlu ilerliyor ve Hürmüz Boğazı’nın kısa sürede açılmasını bekliyoruz. Aksi takdirde İran ciddi bir askeri yaptırımla karşı karşıya kalacaktır." demişti.

İran’a yönelik operasyon planlarına da değinen Trump, "İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin en kapsamlı askeri harekatını düzenlemek üzereydik ancak İran tarafı müzakere talebinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Trump, Tahran’ın nükleer silah edinmesine hiçbir koşulda müsaade edilmeyeceğini sözlerine eklemişti.