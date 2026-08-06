Devlet Yönetimi Koalisyonu toplandı: Bölgesel güvenlik ve silahsızlanma süreci ele alındı

2 saat önce

Üst düzey devlet yetkililerinin katıldığı Devlet Yönetimi Koalisyonu toplantısında, Irak'ın komşu ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulanırken, yasa dışı silahlı gruplarla mücadele ve ekonomik reform kararlılığı öne çıktı.

Irak'ta Devlet Yönetimi Koalisyonu, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Ali Zeydi, Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve koalisyon bünyesindeki siyasi liderlerin katılımıyla üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi.

Zirvede, ülkenin siyasi, güvenlik, ekonomik ve kamu hizmetleri süreçlerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ile bu gelişmelerin Irak üzerindeki olası yansımaları kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik bir askeri üs veya saldırı zemini olarak kullanılmasına ve ülkenin ulusal çıkarlarla bağdaşmayan bölgesel çatışmaların tarafı haline getirilmesine müsaade edilmeyeceğinin altı çizilen toplantıda, ulusal güvenliği tehdit eden yapılar "yasa dışı" olarak tanımlanırken, devlet otoritesi dışında silah kullanımını ve resmi kolluk kuvvetleri haricindeki yapılanmaları meneden anayasal hükümler çerçevesinde gerekli hukuki adımların atılacağı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, Irak güvenlik güçlerini hedef alan ve can kayıplarına yol açan saldırılar şiddetle kınandı.

Silahların devlet kontrolüne geçirilmesi sürecinde belirlenen 30 Eylül 2026 nihai tarihine riayet edilmesinin altı çizilerek, bu tarihten itibaren devlet hiyerarşisi dışındaki her türlü silahlı faaliyetin Terörle Mücadele Kanunu kapsamında adli takibata tabi tutulacağı belirtildi.

Ekonomik ve mali parametrelerin de ele alındığı toplantıda, stratejik altyapı projeleri ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi, petrol ihracat rotalarının çeşitlendirilmesi, petrol dışı gelir kalemlerinin artırılması ile kamu kaynaklarının israfı, kaçakçılık ve yolsuzlukla mücadelede kararlı tedbirlerin uygulanması gerektiği de ifade edildi.

Irak’ın bölgesel gerilimlerin azaltılması ve diplomasi kanallarının işletilmesi yönündeki tutumu yenilenerek, uyuşmazlıkların çözümünde güç kullanımının reddedildiği kaydedildi.

Bağdat yönetiminin, bölgesel istikrarı korumak ve ortak çıkarları gözetmek adına taraflar arasında yapıcı bir diyalog zemini oluşturmaya hazır olduğu belirtildi.

Sınır komşularındaki gelişmelerin de incelendiği görüşmede, sınır güvenliğinin artırılması, terör, uyuşturucu ticareti ve organize suç örgütleriyle mücadelede iş birliğinin derinleştirilmesi ile uluslararası ilişkilerin egemenliğe saygı ve iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde sürdürülmesinin önemi vurgulandı.