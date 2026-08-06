Feti Yıldız: Çerçeve yasa 430 kabulle kanunlaşacak

2 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclise gelen çerçeve yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Kanun teklifi Mecliste 430’un üzerinde bir kabulle kanunlaşacak.'' dedi.

Barış süreci kapsamında hazırlanan ve 12 maddeden oluşan çerçeve yasa teklifi dün (5 Ağustos 2026) Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve HÜDA PAR’ın imzalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Feti Yıldız, sosyal medya hesabından "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Adeta kılı kırk yararak hazırlanan tüm ulusal ve uluslararası yüksek yargı içtihatları, doktrin tartışmaları ve dünyadaki örnekleri göz önünde tutulan, Türkiye’ye özgü bir modelin çerçevesini tanımlayan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunulmuştur.

Teklifin önümüzdeki hafta başında Mecliste 430’un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir. Örgütün ve örgütle bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip kanun yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun.''