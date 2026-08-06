Hürmüz Boğazı'nda bir tanker saldırıdan son anda kurtuldu

3 saat önce

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir petrol tankerinin yakınında iki patlama yaşandığını bildirirken, bölgedeki deniz taşıtlarına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

UKMTO tarafından yayımlanan rapora göre bir petrol tankerinin kaptanı Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında Umman’a bağlı Kumzar bölgesinin 9 deniz mili güneydoğusunda iki ayrı patlama sesi duyduğunu bildirmiştir.

Kurum, geminin ve mürettebatın güvende olduğunu, herhangi bir çevre kirliliğinin veya hasarın tespit edilmediğini teyit ederken, bölgeden seyrüsefer yapan tüm deniz taşıtlarına temkinli olmaları hususunda uyarıda bulunmuştur.

Söz konusu askeri ve güvenlik gelişmesi, Reuters haber ajansının üst düzey İranlı yetkililer ile bölgesel kaynaklara dayandırdığı kritik haberin ardından yaşandı.

İddialara göre Tahran ve Maskat yönetimleri, ABD ile İran arasında yaklaşık beş aydır devam eden çatışma ortamını ve gerilimi sonlandırmak amacıyla bir taslak üzerinde duruyor. Söz konusu öneri, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne giriş yapan gemilerin kontrol ve denetim yetkisinin İran'a devredilmesini öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılması yönündeki müzakerelerde sona yaklaşıldığına işaret etse de Washingtonlu üst düzey yetkililer geri adıma yanaşmıyor.

ABD yönetimi, bölgesel kriz öncesinde hiçbir kısıtlamaya ve vergiye tabi olmadan uluslararası seyrüsefere açık olan bu stratejik enerji koridorunun kontrolünün İran’a verilmesini kesin bir dille reddediyor.

Hürmüz Boğazı'nın kuzey ve güney hatlarını kontrol eden İran ve Umman arasındaki ikili temaslar ise sürüyor. Görüşmelerde önemli mesafe katedildiğini açıklayan Tahran yönetimi, Boğaz’a giriş ve çıkış yapacak tüm ticari gemilerin İran karasuları üzerinden geçiş yapması gerektiği yönündeki ısrarını koruyor.